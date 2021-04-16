المخابرات العامة تنعى الكاتب مكرم محمد أحمد

10:49 م الجمعة 16 أبريل 2021
المخابرات العامة تنعى الكاتب مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد

(مصراوي):

نعت المخابرات العامة المصرية، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس.

وجاء في نعي المخابرات العامة المصرية: "تنعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق".

وشيع اليوم الجمعة، عدد كبير من أسرة وأصدقاء الكاتب الصحفي الكبير جثمان الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، في مقابر العائلة في مصر الجديدة.

وشُيع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من مسجد آل رشدان في مدينة نصر، وكان أبرز الحضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والإعلامي نشأت الديهي.

889

مكرم محمد أحمد المخابرات العامة وفاة المخابرات العامة المصرية

الخبر التالى:

650 ألف طالب بالثانوية يتوجهون لاداء الاختبارات التجريبية الأحد المقبل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالفيديو.. تشييع جنازة 5 ضحايا من قرية واحدة لقوا مصرعهم في حادث أتوبيس أسيوط

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا