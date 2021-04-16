غدًا.. اقتران القمر مع المريخ عقب غروب الشمس

09:32 م الجمعة 16 أبريل 2021
غدًا.. اقتران القمر مع المريخ عقب غروب الشمس

اقتران القمر مع المريخ

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حفلًا لرصد ظاهرة اقتران القمر مع المريخ، غدًا السبت، في المقر الرئيسي بمدينة حلوان.

وبحسب بيان اليوم، تبدأ لحظة رصد الظاهرة، من الساعة السابعة والنصف مساء، كما بين المعهد أن الدعوة مفتوحة لجميع من يرغب في المشاركة وتصوير الظاهرة، والعمل على تغطيتها إعلاميًا.

ويعد اقتران القمر مع كوكب المريخ الأحمر، واحدة من المشاهد الجميلة بعد غروب الشمس، وتستمر الظاهرة من بداية غروب الشمس وحتى الساعة 11 مساء تقريبًا.

اقتران القمر مع المريخ كوكب المريخ القمر المعهد القومي للبحوث الفلكية
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