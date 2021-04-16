الزراعة: معهد أمراض النباتات يصمم دليلاً للمعهد وينشر أبحاث العلماء والباحثين

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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات إنه تم تصميم دليلًا للمعهد لتقديم بعض المعلومات عن المعهد، والتي تتمثل في تاريخ إنشاء المعهد والخدمات التي يقدمها المعهد، للمهتمين بمجال أمراض النبات سواء من الباحثين بالمعاهد المختلفة بمركز البحوث الزراعية أو الباحثين بمركز بحوث الصحراء أو أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والعلوم بجامعات مصر المختلفة أو الشركات وكبار المزارعين في جمهورية مصر العربية.

وأضاف السعيد، في بيان له الجمعة، أن تم في هذا الدليل عرض الخطة البحثية باللغة العربية والإنجليزية لأقسام ووحدات ومعامل المعهد المختلفة، لتسهيل تعاون الباحثين بالأقسام المختلفة داخل المعهد أو التعاون بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الزراعة المختلفة داخل جمهورية مصر وخارجها لتعريف المجتمع العلمي الدولي بالخطط البحثية التي يقوم بها المعهد.

كما احتوى الدليل أسماء شخصيات من المعهد الذين تقلدوا مناصب قيادية وبراءات الاختراع التي تم تسجيلها في المعهد، متمنيًا من الله أن يعطي هذا الدليل معلومة كافية عن الخدمات والخطط البحثية للمعهد وأن يحقق التعاون العلمي المرجو منه سواء محليًا أو دوليًا.

وتابع خليل أنه تم تصميم دليلاً التواصل للباحثين بالمعهد هو عبارة عن كتيب يشمل أسماء كل الباحثين بالمعهد في الأقسام والمعامل والوحدات المختلفة سواء فى مقر المعهد بالجيزة أو فى المحطات البحثية المختلفة فى محافظات مصر.

ويشمل الدليل أسماء الباحثين والوظيفة ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني ما يساعد على سرعة وسهولة التواصل بين باحثي المعهد في الأقسام والمحطات البحثية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك سهولة التواصل بين باحثي المعهد والمركز والمراكز البحثية الأخرى وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة ما يسهم في إثراء التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية متمثلًا في معهد بحوث أمراض النباتات والجهات المعنية.

في هذا السياق أصدر المعهد كتاب يضم ملخصات البحوث التي أعدها ونفذها علماء وباحثي المعهد خلال عام 2019، والتي تم نشرها بالمجلات العلمية داخل مصر وخارجها.

وأشار مدير معهد أمراض النباتات، إلى أن علماء وباحثي المعهد يقومون بعمل دؤوب من خلال إنتاج البحوث العلمية المتميزة ذات المردود التطبيقي على أرض الواقع دعما للتنمية الصادرات الزراعية، فضلًا عن حماية البيئة من التلوث.