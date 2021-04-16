التطبيق غدًا.. مواعيد جديدة لعمل المحلات والمولات والمطاعم والورش "فتح وإغلاق"

03:31 م الجمعة 16 أبريل 2021
التطبيق غدًا.. مواعيد جديدة لعمل المحلات والمولات والمطاعم والورش "فتح وإغلاق"

مواعيد جديدة لعمل المحلات والمولات

كتب- محمد نصار:

يبدأ غدًا السبت الموافق 17 أبريل الجاري، العمل بقرار اللواء محود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن المواعيد الصيفية لعمل المحلات والمولات والمطاعم وغيرها، حيث تشمل المواعيد الجديدة تحديد ساعات العمل متضمنة الفتح والإغلاق.

ونص القرار في المادة الثانية على أن: تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية على أن: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما نصت المادة الرابعة على أن: تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الخامسة: يُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

المحلات المولات مواعيد العمل شهر رمضان قيود كورونا فيروس كورونا التنمية المحلية محمود شعراوي

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