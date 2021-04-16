المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

03:25 م الجمعة 16 أبريل 2021
المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد

كتب - محمود مصطفى:

نعت المخابرات العامة المصرية، الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية، أمس.

وأوضحت المخابرات في نعيها الذي نشرته جريدة الأهرام، الجمعة:" تنعى المخابرات العامة المصرية بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقيب الصحفيين الأسبق".

وتابعت:"تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

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مكرم محمد أحمد وفاة مكرم محمد أحمد المخابرات العامة المصرية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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