المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
كتب - محمود مصطفى:
نعت المخابرات العامة المصرية، الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية، أمس.
وأوضحت المخابرات في نعيها الذي نشرته جريدة الأهرام، الجمعة:" تنعى المخابرات العامة المصرية بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقيب الصحفيين الأسبق".
وتابعت:"تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".
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