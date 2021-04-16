بعد اعتذار القارئ كتابيًا.. الأوقاف: إعادة افتتاح مجمع الطاروطي بالشرقية للصلاة الثلاثاء

02:57 م الجمعة 16 أبريل 2021
بعد اعتذار القارئ كتابيًا.. الأوقاف: إعادة افتتاح مجمع الطاروطي بالشرقية للصلاة الثلاثاء

مسجد الطاروطي بالزقازيق

كتب- محمود مصطفى:

وجهت غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديوان عام وزارة الأوقاف، مديرية الشرقية بعمل اللازم تجاه رسم جميع علامات التباعد والسماح بفتح مسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق، للصلاة ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وشددت وزارة الأوقاف، على متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد في جميع المساجد، مشددة على جميع مديري المديريات بالمتابعة المستمرة؛ لتنفيذ الإجراءات وموافاتها بأي مخالفة فورًا.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي بعد اعتذار القارئ عبدالفتاح الطاروطي كتابيًّا للوزارة، وعلى صفحته، وتعهده بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

مسجد الطاروطي مجمع الطاروطي الشيخ الطاروطي وزارة الأوقاف

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