يمثل عبئا على المجتمع.. ننشر تقرير لجنة التعليم بالشيوخ عن مشروع قانون التعليم الجديد

02:49 م الجمعة 16 أبريل 2021
يمثل عبئا على المجتمع.. ننشر تقرير لجنة التعليم بالشيوخ عن مشروع قانون التعليم الجديد

مجلس الشيوخ المصري

كتب - محمد سامي:

حصل مصراوي على تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون التعليم الجديد، المحال إليها من مجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على الجلسة العامة، الأسبوع المقبل، لإبداء الرأي النهائي فيه.

ونص تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على أن مشروع القانون يمثل عبئا كبيرا على شريحة كبيرة من المجتمع، لما يشوبه من شبهات عدم الدستورية.

وأعلنت اللجنة بأغلبية أعضائها رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء نص التقرير كما يلي:

00

مجلس الشيوخ مشروع قانون التعليم الجديد مجلس النواب لجنة التعليم بالشيوخ

الخبر التالى:

بعد اعتذار القارئ كتابيًا.. الأوقاف: إعادة افتتاح مجمع الطاروطي بالشرقية للصلاة الثلاثاء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا