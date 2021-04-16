دفن جثمان الكاتب مكرم محمد احمد بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر

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كتب - أحمد مسعد:

شيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد احمد، من مسجد آل رشدان التابع للقوات المسلحة، بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يواري جثمان الكاتب الراحل مكرم محمد احمد، الثرى بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

الجنازة، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي أحمد موسى، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتعرض الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفي، أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.