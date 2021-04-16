بحضور كرم جبر وضياء رشوان.. أداء صلاة الجنازة على الكاتب مكرم محمد احمد - صور

​الآثار تنتهي من ترميم قبة قانصوه أبو سعيد وأعمال تنسيق موقعها العام

كتب - أحمد مسعد:

تصوير- محمود بكار

أدى العديد من أصدقاء وأقارب وتلاميذ الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد احمد، بعد صلاة الجمعة، صلاة الجنازة على رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بساحة مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وحضر صلاة الجنازة، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي أحمد موسى، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتعرض الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفي، أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.