وصول جثمان الكاتب الراحل مكرم محمد احمد لمسجد آل رشدان

12:12 م الجمعة 16 أبريل 2021
وصول جثمان الكاتب الراحل مكرم محمد احمد لمسجد آل رشدان

أحمد موسي ونشأت الديهي

كتب - أحمد مسعد:

وصل منذ قليل، جثمان مكرم محمد لمسجد آل رشدان التابع للقوات المسلحة، استعدادا لتشييع الجنازة.

ويحضر صلاة الجنازة الإعلامي أحمد موسي، ونشأت الديهي، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي مصطفي بكري، وعدد من أقارب وتلامذة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وفاة مكرم محمد احمد مسجد آل رشدان نشأت الديهي أحمد موسي عبد المحسن سلامة مصطفي بكري
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