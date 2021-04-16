وصول جثمان الكاتب الراحل مكرم محمد احمد لمسجد آل رشدان

كتب - أحمد مسعد:

وصل منذ قليل، جثمان مكرم محمد لمسجد آل رشدان التابع للقوات المسلحة، استعدادا لتشييع الجنازة.



ويحضر صلاة الجنازة الإعلامي أحمد موسي، ونشأت الديهي، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي مصطفي بكري، وعدد من أقارب وتلامذة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.