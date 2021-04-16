بمحافظة الشرقية.. بث مباشر شعائر الجمعة من الأولى من رمضان
كتب - محمود مصطفى:
ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الغنيمي بمنيا القمح، بمحافظة الشرقية.
ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:
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