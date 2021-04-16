بأرقام القطع والتواريخ.. موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة بأسيوط

10:59 ص الجمعة 16 أبريل 2021
بأرقام القطع والتواريخ.. موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة بأسيوط

أرشيفية


كتب - محمد عبد الناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021، وحتى يوم الخميس 24/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحى الأول، وفيلات بالحى الثانى، بالمدينة لحاجزيها، والمخصصة بالقرعة العلنية، وبنظام الحجز الإلكترونى، مضيفاً أنه يُصرح لمالك القطعة، توكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمى معتمد، ويتم إحضار (بطاقة الرقم القومى – إيصال سداد القسط الأول).

وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": سيتم تسليم قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة (4)، من 495 : 542، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 600 : 650، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الخميس 3/6/2021، وقطع الأراضى بالمجاورة (3) من 1 : 50، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 13/6/2021، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 14/6/2021، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 15/6/2021، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 16/6/2021، والقطع من 451 : 494، يوم الخميس 17/6/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": سيتم تسليم قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2)، من 1 : 50، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 101 : 143، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/6/2021، ويوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

تسليم أراضي الإسكان المتميز أسيوط مدينة ناصر الجديدة

الخبر التالى:

مكرم: رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا