الجيزة: غلق ٤ مقاهي ومحال والتحفظ على ٥٧٥ شيشة

10:47 ص الجمعة 16 أبريل 2021
الجيزة: غلق ٤ مقاهي ومحال والتحفظ على ٥٧٥ شيشة

أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - أسامة علي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها خلال أولى أيام شهر رمضان، عبر شن حملات مكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن على مدار اليوم، للتأكد من التزام المحال العامة والمنشآت التجارية بتطبيق مواعيد الغلق المعلنة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت خلال يوم عن رفع 1225 حالة إشغال وغلق ٤ مقاهي ومحال لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية، وتحرير 28 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق والتحفظ على ٥٧٥ شيشة.

وأضاف المحافظ، أن الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط والقضاء على جميع المظاهر السلبية في الميادين والشوارع لإعادة الوجه الحضاري، مؤكدا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الدائم بالشارع وعدم السماح بوجود أية تعديات بالطرق العامة ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات أعلي أرصفة المشاة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع كافة الإشغالات خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي، إلى جانب تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

أحمد راشد الجيزة غلق مقاهي غلق محال

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