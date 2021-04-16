اليوم.. وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالشرقية ويفتتح مسجد الغنيمي بمنيا القمح

كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية، الجمعة، بقصر ثقافة منيا القمح، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وتتضمن زيارة وزير الاوقاف لقاء عدد من الأئمة والدعاة بقصر ثقافة منيا القمح، وافتتاح مسجد الغنيمي بمنيا القمح، وإلقاء خطبة الجمعة.

ويستقبل وزير الأوقاف، الشيخ مجدى بدران مدير مديرية الشرقية، والدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل مديرية، والشيخ خالد شجر مدير عام الدعوة.