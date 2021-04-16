بعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد: انخفاض يصل لـ 12 درجة في هذا الموعد

10:00 ص الجمعة 16 أبريل 2021
بعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد: انخفاض يصل لـ 12 درجة في هذا الموعد

أمطار

​كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس عقب انتهاء موجة الحرارة الشديدة التي تتعرض لها مختلف أنحاء البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقالت الأرصاد إنه اعتبارا من الثلاثاء 20 أبريل وحتى الأربعاء 21 أبريل تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 لـ 12 درجة مئوية.

الثلاثاء 20 أبريل
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
-أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

الأربعاء 21 أبريل
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
-أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة الحرارة الشديدة

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