كبسولة رمضانية.. متحدث التنسيقية يطلق مبادرة للتعريف بالمصطلحات السياسية والاجتماعية
أطلق الناىٔب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مبادرات تعريفية سياسية واجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأ بتعريف النائب بمفهوم العمل المجتمعي، والذي نشر عنه أنه تجسيد عملي لفكرة التكافل المجتمعي قائلاً: "يمثل مجموعة من الأعمال الخيرية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشعرون بآلام الناس وحاجاتهم، ما يدفعهم للعطاء بمجهودهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة هؤلاء الناس، هادفين تقديم ما هو خير".
وأضاف: "الإسهامات المجتمعية التطوعية يمكن أن تتضمن التبرعات الخيرية، وبرامج التطوع، والاستثمارات المجتمعية طويلة الأجل في الصحة والتعليم أو المجالات الأخرى ذات المردود الاجتماعي، وإسهامات الأفراد طوعًا، في أعمال الرعاية والتنمية المجتمعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأشكال".
وفى تخصص الاقتصادى، فاز أكمل بمنصب أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، واستكمل سلسلة مفاهيمه بتعريفات اقتصادية ومنها طباعة النقود كحل للمشاكل الاقتصادية، موضحًا أنها من المفاهيم الخاطىٔة فى الاقتصاد هى اعتقاد الكثير من المواطنين أن طبع النقود سيجعلهم أثرياء ويجعل الحكومة أيضًا تقوم بسداد ديونها ومساعدة شعبها وتحقيق الرفاهية، بل يفتح باب كبير للتضخم وتدمير اقتصاد الدولة، إذ أن التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار والخدمات ولقياس التضخم يتم استخدام رقم قياسى موحد لمتوسط الأسعار باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين".
وتابع المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس: "زيادة دخول المواطنين بسبب طبع المزيد من النقود سيؤدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضًا بشكل متناسب وهذا يؤدى لانخفاض القوة الشراىٔية للعملة بسبب ارتفاع المعروض منها".
وفي هذا الصدد، قال الناىٔب أكمل نجاتى، إنه سعى لتقديم تجربة جديدة من خلال تقديم فريق شبابى بحثى متنوع الخبرات والمهارات وذلك لمعاونته على تحقيق طموحاته وأفكاره المأموله من خلال موقعه بمجلس الشيوخ.
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