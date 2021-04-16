​​"سياحة الشيوخ": مدينة الذهب تمهد لعودة السياحة العالمية لمصر

01:14 ص الجمعة 16 أبريل 2021
​​"سياحة الشيوخ": مدينة الذهب تمهد لعودة السياحة العالمية لمصر

النائب محمود القط

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اكتشاف المدينة المفقودة تحت الرمال، التي كانت تسمى "صعود آتون" هي بمثابة اكتشاف أثري فريد من نوعه يؤكد أن الأقصر مازالت بها الكثير من أسرار وحضارات الأجداد لا نعرفها ويعد لهذا الاكتشاف أهمية خاصة في ظل ما يعاني منه العالم من انكماش بسبب جائحة كورونا.

وتابع في تصريحات له، اليوم الخميس، أن مصر كانت تحتفل بنقل المومياوات للمتحف الحضاري في مدينة القاهرة منذ أيام و من ثم تكتشف أحد كنوزها في مدينة الأقصر، وهو يعد في حد ذاته ترويجًا سياحيًا يمهد لعودة السياحة العالمية بقوة في مصر، وسيصبح لدى الجميع شغف ليزور هذه الاكتشافات الأثرية الفريدة من نوعها، مهنئًا جميع العاملين في هيئة الآثار المصرية على هذا الجهد الكبير.​

لجنة السياحة والآثار عودة السياحة العالمية مجلس الشيوخ اكتشاف المدينة المفقودة جائحة كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا