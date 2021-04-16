​توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران والخطوط السودانية

كتب- محمد عبيد:

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران، والخطوط الجوية السودانية، بحضور خالد الشيخ نائب السفير السوداني لدى مصر، تتضمن قيام كوادر مصر للطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية، في مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية، والمشاركة في تحديث أسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات، وتطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية، وتقديم كافة الخدمات الاستشارية في مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الايوزا والـ TSO، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات المصرية مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الجوي.

ووقع المذكرة ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية، ومن الجانب المصري الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وأشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية، من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وتنشيط حركة السفر والطيران، ضمن خطة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تسخير كافة الإمكانيات، ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب السوداني و خاصة في مجال الطيران المدني.

وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن تطوير الخدمات المقدمة في مجال الأسواق الحرة، والخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية فى مجال أمن الطيران، وتطوير الخدمات الأرضية، وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الآيزاجو، والتعاون في مجال الشحن الجوي، ومناقشة أوجّه التعاون المستقبلية الأخرى، لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين، وبما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للشركتين الوطنيتين، وتابع الوزير اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات، والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها.

ومن جانبه أعرب ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصر للطيران، لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة، مشيدًا بتاريخ مصر للطيران العريق، كونها أول شركة طيران أنشأت بأفريقيا والشرق الأوسط.