مصادر بالأوقاف: إعادة فتح مجمع الطاروطي بالشرقية الأسبوع المقبل

كتب- محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة يعتزم إعلان عودة فتح مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية الشرقية، الأسبوع المقبل، عقب تعهد الشيخ عبدالفتاح الطاروطي بالتزام المصلين بالضوابط والتعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد اعتذار الشيخ عبدالفتاح الطاروطي لمخالفة بعض المصلين للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات داخل مجمع الطاروطى ما دفع وزارة الأوقاف لصدور قرار بغلق المسجد ومنعه من إمامة المصلين وأي عمل دعوى لحين التحقيق معه.

وقال "الطاروطي" في أول تعليق على ما حدث من إغلاق مجمع الطاروطي، نتيجة ظهوره وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات: "تقصير وسهو ولكنه غير متعمد وأعلن التزامى كغيرى من زملائى الأئمة لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نشره الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وتابع الطاروطى: "وادعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأقول إن ما حدث كان محنة لأن الإنسان حينما يحرم من الصلاة فى مسجده ويحرم المصلون فهي محنة، والتمس من وزير الأوقاف أن يتقبل هذا اللالتزام ويفتح المجمع حتى لا يحرم الناس من الصلاة فيه".

وكانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، قررت غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.