المجلس القومي للمرأة ينعى الكاتب مكرم محمد أحمد

10:41 م الخميس 15 أبريل 2021
المجلس القومي للمرأة ينعى الكاتب مكرم محمد أحمد

مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الكاتب الكبير، مؤكدة أن مصر فقدت قيمة وقامة صحفية ووطنية كبيرة، حيث أفنى سنوات عمره في خدمة الصحافة المصرية، ومساندة الوطن والدفاع عنه.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأسرته الصحفية؛ داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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