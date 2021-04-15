إصدارات أقل من 20 جنيهًا.. "الثقافة" تستعد لمعرض كتاب فيصل

(مصراوي):

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنظيم معرض فيصل للكتب بأرض الهيئة في الطالبية، خلال الفترة من 8 إلى 18 رمضان، والذي يتضمن برنامجا ثقافيا وفنيا بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة.

يتم تخصيص المعرض للكتب المخفضة فقط على ألا يزيد سعر الكتاب عن عشرين جنيها، وليس للكتب الحديثة.

ومن المقرر أن تشارك كل قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب بعض دور النشر الخاصة، بإصداراتهم التى لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيها، ويرافق المعرض مجموعة من الأنشطة الفنية للأطفال والكبار أيضا.

ويعد معرض الكتاب المخفض فرصة للقارئ للحصول على إصدارات من سنوات سابقة لم يتمكن من الحصول عليها وبأسعار مخفضة، وهو ما يشجع على القراءة والشراء خاصة القارئ الذى ليس لديه إمكانيات مادية كبيرة.

يبلغ سعر الجناح الـ9 أمتار يبلغ 4000 جنيه، وسعر البرجولة كاملة 12000 جنيه، حتى يسمح بمشاركة عدد لا بأس به من دور النشر المصرية، تعويضًا عن الفترة الماضية والتى شهدت حالة من الركود فى صناعة النشر، جراء فيروس كورونا المنتشر فى أنحاء العالم.​