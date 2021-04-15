الطب الوقائي: الصحة تتواصل مع الصين منذ أكتوبر لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر

08:55 م الخميس 15 أبريل 2021
الطب الوقائي: الصحة تتواصل مع الصين منذ أكتوبر لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر

لقاح كورونا

(مصراوي):

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة بدأت منذ أكتوبر الماضي في التواصل مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا، مضيفًا أنه يجري حاليًا التجارب على اللقاح، وأن هناك مصنعين تابعين لهيئة المصل واللقاح "فاكسيرا" يعملان على تصنيع اللقاح.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج "اليوم" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزيرة الصحة طلبت من منظمة الصحة العالمية إرسال فريق لمعاينة المصانع في فاسكيرا التي ستصنع اللقاح ضد كورونا، موضحًا أن فريقًا من الصحة العالمية أجرى زيارة لمصانع فاكسيرا وأثنوا على مكان التصنيع.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن الدولة اتخذت قرارات مهمة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، بينها منع إقامة موائد الرحمن والاعتكاف بالمساجد، بجانب التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة التراويح، لافتًا إلى أن التجمعات العائلية تتم بشكل شبه يومي في رمضان، ولابد أن نقلل التجمعات خصوصًا مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمنع تفشي الفيروس.

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