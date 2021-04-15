حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في الريف الأوروبي

08:39 م الخميس 15 أبريل 2021
حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في الريف الأوروبي

إزالة التعديات

كتب- أحمد مسعد:

صرح المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سنفكس الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمنطقة الريف الأوروبي.

وأوضح المهندس خالد سرور، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز بحملة مكبرة بمنطقة الريف الأوروبي، للحد من مخالفات البناء والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت الإشغالات الموجودة بالطرق، وأيضًا مصادرة مواد البناء لأي اعمال مخالفة وإيقاف اي بناء في المهد.

وحذر رئيس الجهاز، من القيام بأعمال بناء مخالف لأنها ستتعرض للإزالة الفورية والتحويل للنيابة العسكرية، طبقا لقرار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن قانون التصالح يشمل المخالفات التي تم تنفيذها قبل أبريل 2019.

إزالة التعديات المهندس خالد سرور مخالفات البناء منطقة الريف الأوروبي

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