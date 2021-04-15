الصحة تكشف: 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية
كتب- أحمد جمعة:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية، أهمها الإفراط في الكحول، الإفراط في التبغ، وارتفاع الضغط، وقلة النشاط البدني.
وأطلفت وزارة الصحة مبادرة العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.
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