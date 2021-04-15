الصحة تكشف: 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية

08:32 م الخميس 15 أبريل 2021
الصحة تكشف: 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، 7 أسباب للإصابة بالأمراض غير السارية، أهمها الإفراط في الكحول، الإفراط في التبغ، وارتفاع الضغط، وقلة النشاط البدني.

وأطلفت وزارة الصحة مبادرة العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وزارة الصحة والسكان لأمراض غير السارية رتفاع الضغط كحول الأمراض المزمنة

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