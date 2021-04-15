متأثرًا بتوابع كورونا.. مجلس الإعلاميين ينعى المخرج يسري غرابة

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى المخرج يسري غرابة الذي وافته المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان له، اليوم الخميس، إنه كان يتابع حالة الإعلامي والمخرج الكبير بصفة مستمرة، حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شفي منه، لكن حالة الرئتين لم تكن مستقرة، مما جعله يمكث في المستشفى لفترة طويلة حتى فاضت روحه الطاهرة إلى ربها.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن المخرج يسري غرابة واحد من الجيل الثاني بعد جيل الرواد في التلفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة، حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التلفزيوني الأول "لقاء الجماهير" ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامجها الشهير "كاميرا 9" على مدار عامين ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها "تحقيق" أوسكار" "نجوم وأرقام" و"مواقف وطرائف" ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائي والإسكندرية والمسرح التجريبي.