نقيب ومجلس "الصحفيين" ينعون مكرم محمد أحمد: شيخ الجماعة الصحفية

07:54 م الخميس 15 أبريل 2021
نقيب ومجلس "الصحفيين" ينعون مكرم محمد أحمد: شيخ الجماعة الصحفية

ضياء رشوان

كتب- مينا غالي:

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ببالغ الحزن والأسى للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين وكل الشعوب العربية، شيخ الجماعة الصحفية، الكاتب والصحفي الكبير ونقيب الصحفيين المصريين وأمين عام اتحاد الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذي انتقل لجوار ربه صباح اليوم.

وقال مجلس النقابة في بيان له: "فقدت الصحافة المصرية والعربية برحيل الأستاذ مكرم واحدا من أبرز رموزها وأهم علاماتها خلال العقود الستة الأخيرة، مارس خلالها كل صور العمل الصحفي وتميز أدائه بالعطاء والجهد والدأب في كل مراحلها والمواقع التي شغلها: محررًا، ومراسلًا، وكاتبًا للرأي، ومديرًا للتحرير، ورئيسًا للتحرير، ورئيسًا لمجلس الإدارة، وأخيرًا رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأضاف البيان: "قدم فقيدنا وفقيد الصحافة المصرية والعربية الكبير لمهنته ووطنه وشعبه وأمته العربية، كل ما يملكه من موهبة وجهد من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم، وظل في خدمتهم حتى آخر لحظة من حياته".

وتقدم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الغالي وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

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