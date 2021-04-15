التموين: تأمين إمدادات الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين إنه في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، تعاقدت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 85050 ألف طن زيت صويا خام، منها 53550 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي، و31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك جاء في إطار تعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021.



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