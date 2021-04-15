وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان دفع العمل في مراكز تجميع الألبان

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا صباح اليوم بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارتين، وممثلي البنك الزراعي، لبحث سبل دفع الآداء في مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام.

وقال القصير إن مشروع تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، نظرًا لأنه يسهم في توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة، وأيضًا بأسعار مناسبة وأضاف أنه جاري حاليًا تجهيز 205 مركز تجميع الألبان المزمع إنشائهم وتطويرهم ورفع كفائتهم طبقًا للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، وتورد وزارة الإنتاج الحربي الأجهزة والمعدات بأسعار أقل، وبجودة أفضل، وبفترة ضمان أطول تمتد إلى من 10 إلى 20 سنة، مقارنة بالمعدات المستوردة.

وأكد القصير أن هناك 89 مركزًا تم الانتهاء من اعتماد التمويل لها من البنك الزراعي بقيمة 144 مليون جنيه وحوالي 98 مركزًا جاري الانتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات لهم طبقًا للمواصفات القياسية، واعتماد القروض لهم.

ومن ناحيته قال الوزير مرسي إن الإنتاج الحربي جاهز بأكثر من 200 مكوّن من الأجهزة والمعدات والمطلوب هو اتخاذ إجراءات سرعة التركيب والتسليم، وأن يتم الاتفاق على آلية محددة تشترك فيها كل الأطراف وتضمن سرعة التنفيذ والمتابعة وأهمية أن يكون هناك نقاط محددة من الوزاتين للاتصال لحل أي مشكلات فورًا دفعًا للآداء خاصة وأن هذا الملف من الملفات التي يتابعها رئيس الجمهورية.