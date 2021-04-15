حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بالتوسع في التطعيم بلقاح كورونا.. وتفاصيل الموجة الحارة

07:38 م الخميس 15 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بالتوسع في التطعيم بلقاح كورونا.. وتفاصيل الموجة الحارة

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وتكليفات رئاسية بالتوسع في إعطاء اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا، ولحكومة تكشف حقيقة إطلاق روابط إلكترونية للإعلان عن وظائف بالمتحف المصري الكبير، ووفاة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 85 عامًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس السيسي الطقس وزير التموين وزير الاسكان وزيرة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا

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