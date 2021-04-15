اتحاد المصريين بالسعودية: إطلاق خدمة "فرجت" لتفريج الكربات عن السجناء بالمملكة

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن إطلاق المملكة العربية السعودية، خدمة جديدة "فرجت" لتفريج الكربات للمحكومين بقضايا مالية سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة.

وأضاف حنفي في بيان اليوم، أنه تحت شعار (تفريج الكربات عنوان لمجتمع أصيل ومترابط) أطلقت الداخلية السعودية خدمة "فرجت" لسداد الديون والمطالبات عن السجناء المعسرين سواء من الموطنين السعوديين أو المقيمين من جميع الجنسيات، وذلك عن طريق منصة (أبشر) الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتيح الخدمة، المساهمة في سداد جزء من الدين أو كلياً عن المحبوس بذاته، على أن يطلق سراح السجين فور سداد كامل الدين بعد التنسيق مع الجهة التي أصدرت أمر الحبس ما لم يكن مطلوب في قضايا أخرى.

وأوضح حنفي، أن خطوات الإستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية (أبشر أفراد)، بعد الدخول إلى حسابك في (أبشر) يتم الضغط على خدمات من قائمة خدماتي ومن ثم اختيار "المديرية العامة للسجون"، واختيار "مساعدة الموقوفين" ومن ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها، وحفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم، وأخيرا يتم سداد المبلغ أو جزء منه عبر خدمة "سداد" البنكية.

وأضاف حنفي، أن ضوابط شروط الإدراج في خدمة (فرجت) أبرزها أن يكون المطالب محبوساً في المملكة، وألا تكون المطالبة ناشئة عن قضية جنائية، ويستثنى من ذلك المطالبات الناشئة عن الحق الخاص في قضايا تحرير الشيك بدون رصيد، وألا تكون المطالبة تمثل غرامة مستحقة للدولة، وألا تكون المطالبة ناشئة وقع بسبب مخالفة مرورية تعرض السلامة العامة للخطر وفقاً لنظام المرور، وألا يكون المطالب قد استفاد من خدمة (فرجت) خلال الخمس سنوات السابقة عن حادثة للإدراج، وبذلك تكون خدمة (فرجت) نافذة سخاء في شهر العطاء.