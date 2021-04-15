​سامح شكري: المجتمع الدولي يرصد تعنت أثيوبيا وسنلجأ له في هذه الحالة

كتب- نشأت علي:

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أزمة سد النهضة مرهون بمدى الضرر الذي سيقع على مصر، مشيرًا إلى أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقتًا طويلًا خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني، مشيرًا إلى أن مصر موقفها واضح جدًا بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أنه لن يقع ضرر على مصر، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضية الوجودية للشعب المصري ولا تتهاون فيها، مؤكدًا أنه حتى الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه، وأن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأكد شكري أن المجتمع الدولي يرصد تعنت إثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي يكون واضحًا تمامًا أن مصر، استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي.