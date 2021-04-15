فرصة للتصوير الفلكي.. قمر رمضان يقترن بالثريا الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس 15 أبريل 2021 وبداية الليل وقوع هلال القمر المتزايد بين عنقود الثريا وعنقود القلائص في انتظام سماوي جميل وفرصة للتصوير الفلكي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الثريا والقلائص لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار حيث تبدو الثريا مثل نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أن عنقود القلائص فهو ليس بدرجة لمعان وكثافة عنقود الثريا، ولكن من السهل جدًا تمييزه بسبب شكله المميز يشبة الحرف (V) الذي يمثل وجه الثور في كوكبة الثور في حين يمثل نجم الدبران عين الثور الحمراء.

وأشار إلى أن نجم الدبران ليس جزءا من عنقود القلائص، إلا أنه يستخدم كدليل لتحديد موقع هذا العنقود، في الواقع يبعد الدبران حوالي 65 سنة ضوئية فقط في حين أن عنقود القلائص أبعد بمرتين ونصف ونحن نراها قرب بعضها لأنها تقع في نفس خط الرؤية من الأرض.

وتابع: وخلال ساعات الليل يتجه القمر والثريا والقلائص نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق ويمكن تحديد ذلك بموقع القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الجمعة حيث سيلاحظ أن القمر أصبح ظاهريا أقرب إلى الدبران مقارنه بمساء اليوم.

ملاحظة: عنقود الثريا والقلائص لن تكون ساطعة للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة المرفقة ولكن تم إبرازها لتوضيح موقعها بالنسبة للقمر فقط.

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