بعد الانتهاء من ترميمها.. المومياوات الملكية جاهزة لاستقبال الجمهور

06:00 م الخميس 15 أبريل 2021
بعد الانتهاء من ترميمها.. المومياوات الملكية جاهزة لاستقبال الجمهور

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

(مصراوي):

انتهى مرمموا المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل، وتم وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 أبريل الجاري احتفالًا بيوم التراث العالمي.

وأوضحت إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة، وجاري استكمال الأعمال لتثبيت باقي التوابيت والقطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع.

وقالت: جميع الأثريين يعكفون على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.

وأشارت أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات والعرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري 60 جنيهًا، والطالب المصري 30 جنيهًا، والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه.

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