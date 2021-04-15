شيخ الأزهر ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

05:54 م الخميس 15 أبريل 2021
شيخ الأزهر ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وأكد الإمام الأكبر في بيان له، الخميس، أن الفقيد الراحل كانت له إسهامات كبرى في خدمة الصحافة المصرية والعربية، ما وضعه في مصاف كبار الكتاب والمفكرين الذين أثروا الحياة الفكرية والصحفية في مصر.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى كل الكتاب والمفكرين والأسرة الصحفية، وعائلة الفقيد العزيز الراحل وكل محبيه، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مكرم محمد أحمد وفاة مكرم محمد أحمد

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