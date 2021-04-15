كاتب وطني من طراز فريد.. وزير الأوقاف ينعى مكرم محمد أحمد
كتب- محمود مصطفى:
نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.
وأكد وزير الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، على أنه (رحمه الله) كان كاتبًا وطنيًّا من طراز فريد، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة وطنه، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.
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