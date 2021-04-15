أمطار رعدية والحرارة تصل لـ 41 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الموجة الحارة الأسبوع القادم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الحرارة الشديدة التي تتعرض لها مختلف أنحاء البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقالت الأرصاد إنه اعتبارا من الأحد 18 أبريل وحتى الاثنين 19 أبريل تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة، كما يسود طقس معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 و25 درجة.

الأحد 18 أبريل

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الاثنين 19 أبريل

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل حد العاصفة على غرب البلاد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.