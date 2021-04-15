وزيرة الصحة: مصر تستقبل 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية مايو

كتب- محمد نصار:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، على زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة، وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.

وجددت الوزيرة التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.

وأوضحت الوزيرة أنه سيصل لمصر عبر آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت الوزيرة، على توافر جميع الأطقم الطبية، والمستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس "كورونا"، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.