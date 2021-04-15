لأول مرة.. مصر تنجح في تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتي من السكر

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفرالشيخ بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا الى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة وشهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل.

وتفقد الوزير بوابات التعقيم بمصانع شركة الدلتا للسكر، والاطلاع علي إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع، كما أطلع الوزير على أعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية في الأوزان ومنعا لأي تلاعب.

كما تفقد الوزير معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السري وإرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي "D.C.S" والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل والربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل/ الطبخ / النافضات، والتأكيد على تنفيذ تعليمات الوزير بالتحديث بالبرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشري أثناء التصنيع وضبط أي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة.



وتفقد الوزير، أيضا عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقة للموصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة وسلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من "عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S واعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) وإعتماد الأيزو ( 22000:2005 ) وكذلك فتح مناشئ جديدة للتصدير مثل اعتماد "لب البنجر" المنتج للتصدير للصين.

وأكد الدكتور علي المصيلحىي، على أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التي حدث بها طفرة نوعية في جمهورية مصر العربية في الآونة الاخيرة فبعد أن كانت مصر تعاني من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار وأصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعري والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتي من السكر إلى ما يقرب من 90% ويرتفع المعدل النسبي للمخزون الاستراتيجي للسكر لما يزيد عن 6 أشهر.

وأضاف الوزير، أن إنتاج السكر في مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من (قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من بنجر السكر كذلك إنتاج 250 ألف طن/ سكر من محليات صناعية (جلوكوز - وهاي فركتوز) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن

ولفت إلى أن ذلك تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتي يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية ومعظمة قيمتها (قيمة مضافة).

وأوضح الوزير، أنه تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى الـ 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان نظراً لاهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام والذي يقام عليه ثمانية مصانع تنتج سكر من البنجر وهي كالاتي : (الدلتا للسكر / الدقهلية / النوبارية / الفيوم / الشرقية / النيل / صافولا متمثلة في الإسكندرية والمتحدة)، وحديثاً انضمام مصنع القناة للسكر وهو من أكبر المصانع حديثاً بمنطقة غرب غرب المنيا والذي قام على مساحة استصلاح تقترب من 180 ألف فدان ستبدأ تشغيل تجريبي هذا العام مما يدلل أننا نسير على الطريق الصحيح وقد أصبحت مصر نقطة جذب واستثمار مميزة لهذه الصناعة الهامة نظراً للتيسيرات التي تقدمها الدولة للنهوض بهذه الصناعة والتي تقام بنظام (الزراعة التعاقدية والتي تعود بالنفع على المزارعين وكذا على العاملين بهذه الصناعة والمصانع).

وقال: نتابع اليوم أحد أكبر المصانع المنتجة للسكر من بنجر السكر بمصر بمحافظة كفرالشيخ وهي شركة الدلتا للسكر التي أنشئت عام 1979 وتم تطويرها وتحديثها عام 2019 وقد قمت بافتتاح أعمال تطويره والتي انعكست على أداء المصنع من ناحية رفع قدراته الاستيعابية والتصنيعية لبنجر السكر ليصبح المصنع قادراً على استيعاب 2,5 مليون طن محصول بنجر/ سنويا لينتج من 300 ألف الى 350 ألف طن سكر علاوة على إنتاج خام المولاس بمعدل 130 ألف طن وكذلك تفل بنجر بما يقرب من 140 ألف طن/ سنوياً وتم فتح آفاق جديدة نحو القيمة المضافة في استغلال المنتجات الثانوية لإنتاج الأعلاف المتكاملة مما يعود بفائدة على الصناعة وسد جزء كبير من الفجوة العلفية لتقليل الاستيراد من مكونات الأعلاف بمصر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

واستعرض الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن يوميا وكافة مراحل التطوير تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.

وأضاف أن موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر يبشر بالخير هذا العام نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام على مستوى الجمهورية إلى 640 ألف فدان ونجحت الشركة في التعاقد على زراعة 120 ألف فدان بنجر سكر بنظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، بجانب إنتاج السكر السائب المحلي من البنجر تقوم شركة الدلتا للسكر أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق والتصدير للخارج.​