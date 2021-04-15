"قومي حقوق الإنسان" ينعى مكرم محمد أحمد

02:53 م الخميس 15 أبريل 2021
"قومي حقوق الإنسان" ينعى مكرم محمد أحمد

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ الحزن والأسى، المفكر والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال فايق، في بيان، الخميس،إنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد كتابها ومفكريها المتميزين الذي عمل بكل جد وإخلاص لخدمة قضايا الوطن من خلال كافة المناصب التي تولاها في مسيرته الصحفية والمهنية.

وقدم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالص تعازيه و مواساته لأسرته و تلاميذه ولكافة أعضاء الأسرة الصحفية.​

المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة مكرم محمد أحمد محمد فايق المجلس الأعلى للإعلام

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