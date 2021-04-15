التنمية المحلية تنظم 3 دورات تدريبية الأسبوع القادم لرفع مهارات العاملين

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع القادم، 3 دورات تدريبية هي: تنمية قدرات المديرين والعاملين بصندوق التنمية المحلية والإقراض، وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الجرافيك والإنفوجرافيك والفيديو والمونتاج ويستفيد من الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة لافتاُ إلى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم.

وقال شعراوي، إن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

وفي سياق متصل احتفل مركز التنمية المحلية اليوم، الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالي وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها والتنمية الاقتصادية وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإداري واستفاد منهما 54 متدربا من جميع المحافظات.​