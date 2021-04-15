وزير التموين: خطة لتطوير 1500 مخزن جملة.. والاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن

02:35 م الخميس 15 أبريل 2021
وزير التموين: خطة لتطوير 1500 مخزن جملة.. والاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتفاوت من أربعة أشهر إلى ستة أشهر.

وأشار المصيلحي، خلال افتتاحه أحد مخازن الجملة بمحافظة كفرالشيخ، بمرافقة المحافظ، الخميس، إلى أن الوزارة اعتمدت في السنوات الأخيرة خطة استراتيجية لتطوير مخازن الشركة القابضة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن.

وأكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفرالشيخ، على أن المحافظة يوجد بها 1818 بدالا تموينيا و84 منفذا لجمعيتي.

وشدد اللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، على أن المحافظة بها 16 مجمعا استهلاكيا تم تطوير 5 مجمعات منهم، مشيرًا إلى أن عدد فروع الجملة بالمحافظة 22 مخزنا.

وزير التموين علي المصيلحي احتياطي السلع

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