الطائفة الإنجيلية تنعى مكرم محمد أحمد: فقدنا قامة صحفية عظيمة

02:33 م الخميس 15 أبريل 2021
الطائفة الإنجيلية تنعى مكرم محمد أحمد: فقدنا قامة صحفية عظيمة

الدكتور القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدنا قامة صحفية عظيمة، له بصمات ودور حقيقي ومخلص في الارتقاء بمنظومة الصحافة والإعلام المصري، وتاريخ طويل من الإخلاص في تحمل المسؤولية الوطنية".

وتوجه زكي بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، داعيا اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.​

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية وفاة مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الخبر التالى:

وزير التموين: خطة لتطوير 1500 مخزن جملة.. والاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قبل اجتماع المركزي في أبريل.. ما شهادات الادخار الأعلى عائدا في السوق؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا