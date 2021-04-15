الطائفة الإنجيلية تنعى مكرم محمد أحمد: فقدنا قامة صحفية عظيمة

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدنا قامة صحفية عظيمة، له بصمات ودور حقيقي ومخلص في الارتقاء بمنظومة الصحافة والإعلام المصري، وتاريخ طويل من الإخلاص في تحمل المسؤولية الوطنية".

وتوجه زكي بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، داعيا اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.​