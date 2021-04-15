قيمة وطنية وصحفية عظيمة.. "الوطنية للصحافة" تنعى مكرم محمد أحمد

02:27 م الخميس 15 أبريل 2021
قيمة وطنية وصحفية عظيمة.. "الوطنية للصحافة" تنعى مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد

كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاء، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت الهيئة، في بين لها: كان مكرم محمد أحمد قيمة وطنية وصحفية عظيمة؛ وأفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء لأسرة الراحل؛ داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.​

مكرم محمد أحمد الهيئة الوطنية للصحافة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة الصحفيين

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