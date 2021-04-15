محافظ الجيزة ينعى موظفا بالوحدة المحلية بالبراجيل توفى أثناء ضبط سيارة مخالفة ببرك الخيام

02:24 م الخميس 15 أبريل 2021
محافظ الجيزة ينعى موظفا بالوحدة المحلية بالبراجيل توفى أثناء ضبط سيارة مخالفة ببرك الخيام

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- محمد نصار:

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة سيد فاروق الموظف بالوحدة المحلية بالبراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم والذي وافته المنية مساء أمس أثناء قيامه بضبط إحدى السيارات المخالفة خلال إلقاء مخلفات الرتش بمنطقة برك الخيام.

وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة بخالص العزاء لأسرته سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .​

أحمد راشد الجيزة برك الخيام البراجيل مدينة أوسيم

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