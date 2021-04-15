في إطار التوقع.. وزير الخارجية: مصر ​لن تتضرر في مرحلة الملء الثاني لسد النهضة

كتب- نشأت علي:



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السد العالي وخزانه يعطي مصر القدرة على استيعاب الكثير مما يترتب على ملء خزان سد النهضة، متابعا: لكن هذا أمر يتم تقديره من الناحية الفنية.



وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي: فيما يتعلق بالخطوات القادمة يظل مرهون بمدى الضرر الذي يقع علي مصر لوجود وفرة في مياه الفيضان والقدرة على إعادة ملء خزان سد أسوان.

وتابع سامح شكري: يمكن تصور أن الأمر يسير بدون وقوع ضرر على مصر، أما إذا وقع ضرر فهنا تعمل كل أجهزة الدولة لمواجهة هذا الضرر والتصدي له وإزالة أي آثار له، مؤكدا أن كل الإمكانيات والقدرات متوفرة لدى الدولة وأجهزتها المختلفة.

وقال الوزير: نقدر ونهتم بالضرر المحتمل الكبير الذي قد يقع على أشقائنا في السودان في ظل قرب الملء الثاني لخزان سد النهضة بعد 3 أشهر وهذا شئ لا نرتضيه.

وأكد على أن التقييم الفني يشير إلى أنه لن يقع ضرر على مصر حال قيام الجانب الإثيوبي بالملء الثاني، موضحا أن هذا في إطار التوقع، ولكن كل شئ مرهون بدراسات وتقييم دقيق على أرض الواقع لما يحدث بالفعل.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن أجهزة الدولة ترصد كل ذلك بشكل يومي لأن هذه القضية وجودية وقضية حياة ومرتبطة بحياة الشعب المصري ولا تهاون فيها ولا تعامل معها إلا بكل جدية والتزام.​