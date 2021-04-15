"هيكل" ناعيًا مكرم محمد أحمد: أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة

12:57 م الخميس 15 أبريل 2021
"هيكل" ناعيًا مكرم محمد أحمد: أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة

أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام

كتب- مينا غالي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، الذي وافته المنية منذ قليل على أثر تعرضه لوعكة صحية.


وقال هيكل، في بيان له، الخميس: "رحم الله الفقيد الكبير الذي أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة.. وقد كان الفقيد موهبة صحفية كبيرة، وكان ممّن التزموا أمانة الكلمة، وله تاريخ صحفي حافل، وشارك في أحداث محلية ودولية مهمة، وقد صحبته في عدة مهام صحفية خارجية، وكان لافتًا للنظر قدرته على التحرك كصحفى شاب رغم كبر سنه".

وأضاف هيكل: "وقد لاقى الفقيد احترام جميع مصادره على المستويين المحلي والإقليمي، وكان أول من تولى مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، علاوةً على شغله منصب نقيب الصحفيين عدة دورات، ورئاسته لمؤسسة دار الهلال العريقة.. رحم الله الفقيد وألهم أسرته وقراءه الصبر والسلوان".​

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام مكرم محمد أحمد وفاة مكرم محمد أحمد

الخبر التالى:

وكيل النواب ينعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قبل اجتماع المركزي في أبريل.. ما شهادات الادخار الأعلى عائدا في السوق؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا