"هيكل" ناعيًا مكرم محمد أحمد: أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة

كتب- مينا غالي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، الذي وافته المنية منذ قليل على أثر تعرضه لوعكة صحية.



وقال هيكل، في بيان له، الخميس: "رحم الله الفقيد الكبير الذي أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة.. وقد كان الفقيد موهبة صحفية كبيرة، وكان ممّن التزموا أمانة الكلمة، وله تاريخ صحفي حافل، وشارك في أحداث محلية ودولية مهمة، وقد صحبته في عدة مهام صحفية خارجية، وكان لافتًا للنظر قدرته على التحرك كصحفى شاب رغم كبر سنه".

وأضاف هيكل: "وقد لاقى الفقيد احترام جميع مصادره على المستويين المحلي والإقليمي، وكان أول من تولى مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، علاوةً على شغله منصب نقيب الصحفيين عدة دورات، ورئاسته لمؤسسة دار الهلال العريقة.. رحم الله الفقيد وألهم أسرته وقراءه الصبر والسلوان".​