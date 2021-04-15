أسرة مكرم محمد أحمد تكشف موعد الجنازة

12:56 م الخميس 15 أبريل 2021
أسرة مكرم محمد أحمد تكشف موعد الجنازة

مكرم محمد أحمد

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي هشام عبدالعزيز، زوج نجلة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، إنه تقرر دفن الكاتب الكبير بمقابر القوات المسلحة بالقاهرة الكائنة بمدينة نصر.

وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد جنازة الكاتب الراحل، متابعا: لكن بشكل كبير سيتم تشييعها غدًا وليس اليوم، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.

وتوفى منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما بمستشفى وادي النيل، بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية للمرة الرابعة ونُقل على إثرها للمستشفى بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم.​

مكرم محمد أحمد وفاة مقابر القوات المسلحة المجلس الأعلى للإعلام

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