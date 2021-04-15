سامح شكري: اتصالات يومية لحل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

كتب- نشأت علي:

كشف سامح شكري وزير الخارجية، آخر تطورات أزمة الصيادين المصريين المحتجزين في إريتريا.

وقال شكري: هناك اتصالات يومية عن طريق سفارة مصر للاطمئنان على حالة الصيادين تمهيدا للإفراج عنهم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، للرد على بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وقال وزير الخارجية، إن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء خاصة الفترة الحالية ومصر حريصة علي دورها في تدعيم قدرات الأفارقة وخاصة اهتمام مصر بوقوفها جنبا إلى جنب مع الأفارقة في جائحة كورونا كمصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى الحرص المصري على التعاون والتضامن مع أفريقيا.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن تفعيل آليات وجهود التنمية الأفريقية وخطط التنمية 2063 من أهم ما تعمل عليه مصر، موضحا أن دور مصر لا يقتصر على العلاقات الثنائية فقط ولكن هناك علاقات متعددة الأطراف فمصر شريك أساسي مع الدول الأفريقية لتبني مواقف مشاركة ومتضامنة في المحافل الدولية.

وأكد وزير الخارجية، على أن مصر حريصة على تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي، لافتا إلى أهمية تدعيم الاستقرار والسلم في القرن الأفريقي وأن مصر لها سياسة واضحة في استمرار دعم العلاقات المصرية الأفريقية في النطاق الدبلوماسي والانتشار على الساحة الأفريقية.