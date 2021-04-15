مناقشة مستجدات ملف سد النهضة.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع "أفريقية النواب"

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الخميس بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

ويشهد الاجتماع دراسة ما جاء في ملف الوزير في الشأن الأفريقي فضلا عن ملف سد النهضة.

كان سامح شكري، وزير الخارجية، قال إنه في حالة عدم ترتيب أي ضرر على مصر نتيجة الملء الثاني لسد النهضة فذلك يعد أمرًا محمودًا، إلا أنه يثبت مرة أخرى مدى التعنت الأثيوبي، وإصراره على اتخاذ قرارات أحادية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصر متضامنة بشكل كامل مع السودان، ويتم بينهما تنسيقًا وثيقًا وتشاورًا، معربًا عن أمله في أن تعدل أثيوبيا عن موقفها المتعنت والوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد.

وذكر أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات، مؤكدًا على أن الوصول إلى اتفاق ليس صعبًا في ظل وجود الإرادة السياسية لذلك خاصة وأن كل طرف يعلم جيدًا كيف يحقق مصالحه.

وأوضح أنه في حالة وقوع ضرر بدولتي المصب نتيجة الملء الثاني لسد النهضة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومي وأمنها المائي والتعامل مع أي تصرف غير مسؤول من إثيوبيا.​