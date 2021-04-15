وزير الزراعة: مركز تجميع ألبان أبو قرقاص نموذج يحتذى به للقطاع الخاص

الري: الانتهاء من تأهيل 1503 كم من الترع.. وتحويل 264 ألف فدان لأنظمة

كتب- أحمد مسعد:



قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز تجميع الألبان في أبوقرقاص بمحافظة المنيا هو أحد مراكز مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" ويأتي ضمن 10 مراكز نموذجية تابعة لوزارة الزراعة والجاري تنفيذها طبقاً للمواصفات القياسية وفي مناطق يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجات الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع الألبان.

وأضاف القصير، في بيان، الخميس، أن تلك المناطق تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن ومنتجى الألبان, حيث تعداد الثروة الحيوانية فى مركز أبوقرقاص يبلغ حوالي 72 ألف رأس، منهم حوالي 25 ألف رأس ماشية لبن.

وأوضح أن مركز تجميع الألبان في أبوقرقاص مقام على مساحة 600 متر مربع، ويشتمل على حلة استقبال اللبن، ووحدة الغسيل والتعقيم المركزية لخطوط ومواسير نقل اللبن، وفلاتر تنقية اللبن، والمبادل الحراري الذي يخفض درجة حرارة اللبن إلى أقل من 5 درجات، وتانكات تبريد وحفظ اللبن والمعمل، وشيلر تبريد الألبان سريعا لأقل من 5 درجات، وغلاية المياه الساخنة، ومولد كهرباء يعمل تلقائيا بمجرد انقطاع الكهرباء العمومية، وطاقة المركز الاستيعابية 10 أطنان في تانكين (خزانات تبريد) وبذلك يمكن للمركز تجميع حوالي 20 طنا من الألبان يوميا، 10 أطنان صباحا، و10 أطنان مساء.

وكشف وزير الزراعة أن الرئيس السيسي وجه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الإعتماد الدولية (الهاسب) لكل مركز تم تطويره وتبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز وتم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإنتاج الحربي والبنوك الممولة (البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري) لتنظيم آليات العمل بمبادرة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان.

وقال إنه جاري تجهيز 205 مراكز تجميع الألبان المزمع إقامتها وتطويرها ورفع كفائتها طبقاً للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان.

جدير بالذكر أن وزراء الزراعة والإنتاج الحربي يرافقهما محافظ المنيا كانوا قد افتتحوا السبت الماضي المركز النموذجي لتجميع الألبان بمدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا كأول مركز تجميع الألبان يتم افتتاحه من المراكز الـ 10 التابعة لوزارة الزراعة.